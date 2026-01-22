La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta da Lauberhorn alla leggendaria Streif di Kitzbühel, dove Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Alex Vinatzer rappresentano le speranze italiane per un fine settimana di grande importanza.

Franzoni in gran forma sulla Streif

Giovanni Franzoni arriva a Kitzbühel forte del successo nel superG e del terzo posto nella discesa ottenuti a Wengen. Nelle prove cronometrate sulla Streif ha fatto segnare il miglior tempo, confermando una condizione invidiabile. Era dal 2019 che un italiano non primeggiava sia in superG sia in discesa sulla Streif, e Franzoni si presenta come uno dei favoriti in entrambe le gare.

Paris e Vinatzer: obiettivi ambiziosi

Dominik Paris, ultimo azzurro a vincere sulla Streif con quattro successi in discesa, punta a un quinto trionfo storico. Pur non avendo ancora vinto in questa stagione, la sua condizione sembra ottimale, malgrado un problema alla caviglia rimediato a Wengen.

Alex Vinatzer, invece, si concentrerà sullo slalom di domenica. Avrà bisogno di un buon risultato per entrare tra i primi quindici della WCSL di slalom e assicurarsi un pettorale favorevole in vista delle Olimpiadi.

Il programma e gli altri protagonisti

Il programma prevede il superG venerdì, la discesa sabato e lo slalom domenica. Tra i protagonisti più attesi ci sono anche Florian Schieder, sempre competitivo sulle nevi austriache con due secondi posti nel 2023 e 2024, e Marco Odermatt, che cerca la prima vittoria in discesa sulla Streif dopo il successo a Wengen.

Tra gli avversari principali figurano anche Vincent Kriechmayr e Franjo Von Allmen.

Il miglior tempo di Franzoni nelle prove

Nella prima prova cronometrata sulla Streif di Kitzbühel, Franzoni ha fatto segnare il miglior tempo con 1’52"37, precedendo Christof Innerhofer (1’52"98) e il francese Maxence Muzaton (1’53"26). Un risultato che conferma la sua leadership e il suo ottimo stato di forma.