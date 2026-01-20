Federica Brignone torna alle competizioni martedì 20 gennaio a Kronplatz, nel gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025‑2026, a 292 giorni dal grave infortunio subito il 3 aprile in Val di Fassa. La valdostana è tra le nove azzurre convocate, ma la decisione definitiva sulla sua partecipazione sarà presa a ridosso della prima manche.

Il ritorno in gara a Kronplatz

Il gigante di Kronplatz, sulla pista Erta di Plan de Corones, è un passaggio cruciale della stagione, a meno di venti giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Per l’Italia, il ritorno di Brignone ha un valore tecnico e psicologico rilevante. La campionessa valdostana è stata convocata insieme a Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Trocker. La prima manche è in programma alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30, con inversione delle migliori trenta.

Le sensazioni dopo la prima manche

Federica Brignone ha concluso la prima manche al settimo posto provvisorio, con un ritardo di 1"18 dalla leader provvisoria Sara Hector e un tempo di 1'14"72. Al termine della prova, ha dichiarato: “Mi son sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Poi comunque con l’adrenalina e tutto troppo dolore non l’ho sentito, è stato un ottimo test.

Sono felicissima, però adesso voglio ritrovare le mie sensazioni e come so sciare: adesso ho rotto il ghiaccio e spero di farlo già un pochettino nella seconda manche”. Ha poi aggiunto: “È stata difficile… ero sempre tranquilla in questi giorni, ma quando ho messo fuori i bastoni ho detto ‘non so se sono pronta’. Con la manche che non girava così tanto avevo paura di non andare abbastanza profonda, ho ricercato quello ma sono partita un po’ rigida… poi mi sono ricordata di respirare… e da lì è andata un po’ meglio”.

Un test fondamentale in vista delle Olimpiadi

Il ritorno di Brignone ha un significato che va oltre il risultato cronometrico. Dopo l'infortunio che ha causato fratture al piatto tibiale e alla testa del perone sinistri, oltre alla rottura del crociato anteriore del ginocchio, la sua presenza in gara è un test fondamentale in vista delle Olimpiadi.

Il gigante di Kronplatz è una pista a lei congeniale: in passato ha ottenuto tre vittorie (2017, 2019, 2021) e due terzi posti (2018, 2023). Il rientro in Italia, su un tracciato che conosce bene, è dunque un banco di prova ideale per valutare la risposta fisica e mentale in vista di Milano‑Cortina.