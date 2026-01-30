Tadej Pogacar ha acceso un vivace dibattito nel mondo del ciclismo con la sua proposta di riorganizzare le date dei grandi giri. La sua idea di spostare la Vuelta a primavera, in modo da scambiarne le date con il Giro d'Italia, è stata accolta con scetticismo da diversi settori del ciclismo, a partire dagli stessi organizzatori del Giro, sottolineando quanto le tradizioni siano ancora radicate nel ciclismo professionistico.

Matxin: 'Ora non possiamo fare le ricognizioni del Giro d'Italia'

"Da anni sostengo che sarebbe molto meglio se il Giro e la Vuelta scambiassero le loro date", ha dichiarato qualche settimana fa Pogacar.

Il corridore sloveno ha messo in evidenza che le diverse condizioni meteorologiche potrebbero aiutare il Giro d'Italia, che spesso si è trovato a fare i conti con neve e freddo a maggio. La Vuelta potrebbe invece evitare il caldo asfissiante che spesso i corridori trovano tra agosto e inizio settembre.

Dal punto di vista sportivo, l'argomentazione di Pogacar appare valida, ma ha trovato poco sostegno in un mondo molto ancorato alle tradizioni come quello del ciclismo. Matxin Fernandez, direttore sportivo dell’UAE Team Emirates - XRG, ha invece mostrato grande interesse nei confronti della proposta del suo corridore. "Non mi era mai venuto in mente prima, ma quando ho letto la spiegazione di Tadej, ho pensato che ci fosse qualcosa di interessante," ha affermato, evidenziando come la logica dietro l'idea di Pogacar possa realmente apportare dei benefici.

Il sostegno di Matxin si basa anche su questioni logistiche pratiche. "Per esempio, non possiamo mai fare ricognizioni sulle salite del Giro perché ad aprile c’è troppa neve," ha spiegato. Le esperienze passate con tappe frequentemente cancellate o neutralizzate a causa di freddo e pioggia hanno chiaramente pesato nella sua opinione. Contrapponendo la situazione italiana a quella spagnola, Matxin ha osservato: "In Spagna, il clima di maggio è generalmente migliore rispetto a quello di aprile in Italia."

Chi seguirà l'idea di Pogacar?

Questa discussione sul ricalibramento delle date non riguarda soltanto gli atleti e gli allenatori. Coinvolge anche organizzatori, sponsor e tifosi, ognuno con le proprie aspettative e convinzioni riguardo alla tradizione e all'evoluzione del ciclismo.

La proposta di Pogacar potrebbe dunque segnare un punto di svolta nella storia delle corse su strada, un segnale che il ciclismo è pronto ad affrontare nuove sfide e a superare le convenzioni che da sempre lo caratterizzano. Nonostante ci siano molteplici fattori da considerare, dall'equilibrio competitivo all'attrattiva commerciale, la questione resta aperta. Sarà interessante vedere se altre figure influenti nel mondo del ciclismo seguiranno l'esempio di Matxin e inizieranno a discutere seriamente delle possibili riforme.

Il tempo dirà se la proposta di Pogacar avrà successo, ma il dibattito è certamente acceso. Una nuova era per i grandi giri potrebbe essere alle porte, pronta a ridefinire le dinamiche del ciclismo professionistico.