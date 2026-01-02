La sfida tra Lazio e Napoli, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile anche sul canale 214 del decoder Sky per gli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione Zona DAZN.

Come seguire Lazio-Napoli in diretta TV e streaming

La gara sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o Sky Glass, se in possesso dell’abbonamento DAZN, potranno accedere al canale DAZN (numero 214) direttamente dal proprio televisore.

In alternativa, sarà possibile seguire la partita tramite l’app DAZN su smart TV, console (PlayStation, Xbox), dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box o Google Chromecast, oltre che da PC, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Lazio e Napoli

Per la Lazio, con il modulo 4‑2‑3‑1, è atteso Provedel tra i pali; in difesa Lazzari, Gila, Romagnoli e Tavares; a centrocampo Guendouzi e Rovella; in attacco Isaksen, Pedro, Zaccagni e Castellanos. L’allenatore è Baroni. Il Napoli dovrebbe schierarsi con un 3‑5‑2: Meret in porta; Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus in difesa; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay e Mazzocchi a centrocampo; in attacco Raspadori e Lukaku. L’allenatore è Conte.

Arbitri e ufficiali di gara

L’arbitro designato per Lazio-Napoli è Massa, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e L. Rossi, con IV ufficiale Pairetto e al VAR Abisso (assistente VAR Sozza).

Il contesto della partita

Il contesto della partita è particolarmente acceso: il Napoli, dopo due pareggi consecutivi, cerca il successo per difendere il primato in classifica, mentre la Lazio vuole consolidare il quarto posto dopo due vittorie consecutive. La distanza tra le due squadre è aumentata rispetto all’andata, quando i biancocelesti avevano vinto due volte in pochi giorni. Il confronto si preannuncia decisivo per le ambizioni europee di entrambe.