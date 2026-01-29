Luca Pellegrini, difensore della Lazio, ha lanciato un messaggio carico di determinazione attraverso i canali ufficiali del club: “Lavoriamo tutti i giorni per uscire da questa situazione, provando a indirizzare bene il finale di stagione. Il gruppo sotto questo aspetto sta reagendo bene e si sta unendo ancora di più. Abbiamo tanta voglia di rivalsa”.

Affrontare un momento delicato con lucidità

Pellegrini ha riconosciuto la complessità del momento vissuto dalla squadra, sottolineando come “in questo momento la cosa più complicata è separare l’emotività dalla situazione attuale.

Non è un momento facile, da una parte essere tifoso è un’arma in più perché ti coinvolge al massimo, mentre dall’altra ti impedisce di staccare mentalmente anche quando sei a casa, diventa il tuo chiodo fisso”.

Fiducia nel gruppo e nei nuovi arrivati

Il difensore ha evidenziato il valore del gruppo: “Fortunatamente però, come detto, siamo un bel gruppo e questo è positivo perché aiuta tutti. Ecco perché rimango fiducioso per il resto della stagione”. Riguardo ai nuovi acquisti, ha aggiunto: “Stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano”.

Il contesto della stagione biancoceleste

La Lazio, guidata da Maurizio Sarri, sta attraversando una fase complessa della stagione. Questi elementi contribuiscono a spiegare il senso di urgenza e la necessità di una reazione forte da parte del gruppo, con l'obiettivo di indirizzare bene il finale di stagione.