Il Lecce si prepara per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma (ore 18) con una novità: Riccardo Sottil è di nuovo disponibile dopo un problema alla schiena. Tete Morente, invece, resta indisponibile a causa di una fascite plantare. Il tecnico Eusebio Di Francesco, squalificato per due turni, ha scelto ancora una volta il silenzio, senza conferenza stampa, affidando la guida della squadra al suo vice Del Rosso.
Emergenza tra attacco e centrocampo
Il Lecce si presenta al match con una situazione di emergenza tra centrocampo e attacco. Sottil, rientrato dopo l’assenza contro la Juventus, è destinato alla panchina.
Coulibaly è ancora impegnato in Coppa d’Africa con il Mali, mentre Berisha prosegue il lavoro di recupero da un infortunio muscolare. Morente non sarà della partita a causa della fascite plantare.
Le scelte tecniche
La squadra dovrebbe confermare l’undici schierato contro la Juventus, con l’impiego dal primo minuto dell’esterno difensivo Danilo Veiga. La guida tecnica sarà affidata a Del Rosso, che dovrà gestire le scelte in un momento delicato.
Morente era già alle prese con problemi fisici: una lesione di primo grado al polpaccio sinistro lo aveva costretto a saltare alcune partite, tra cui quella contro il Parma. L’attuale fascite plantare conferma la sua assenza anche per la sfida con la Roma.