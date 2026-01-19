Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 1‑0 subita a San Siro contro il Milan, sottolineando l’efficacia della linea difensiva e la pressione esercitata dagli avversari.

Analisi tattica e prestazione difensiva

Di Francesco ha spiegato che la squadra ha adottato “una linea a 5 ibrida” che “ha fatto un’ottima gara”. Ha evidenziato come lo schieramento, pur asimmetrico, abbia garantito una buona copertura difensiva, soprattutto nel primo tempo. La solidità difensiva è stata una chiave tattica.

Pressione del Milan ed errori tecnici

Nonostante la solidità iniziale, il tecnico ha ammesso che “il Milan ci ha messo una grande pressione”, soprattutto nella ripresa, e che “abbiamo fatto troppi errori tecnici che non ci hanno permesso di risalire”. In particolare, sul gol decisivo ha osservato che “Tiago e Siebert, che per me hanno fatto un’ottima gara, devono andare prima a difendere la porta e non si devono andare a schiacciare sul primo palo”. Di Francesco ha poi aggiunto: “Non mi piace guardare le responsabilità singolarmente”. La pressione del Milan ha influito sulle scelte.

Contesto e dinamica del gol

Di Francesco ha spiegato che squadre come il Milan, portate vicino all’area, diventano più pericolose grazie alla fisicità e alla capacità di riempire l’area di rigore.

Ha sottolineato che l’errore sul gol è comprensibile in una gara così intensa, dove la pressione avversaria ha reso difficile mantenere il possesso e costruire azioni efficaci. La dinamica del gol è stata analizzata nel contesto della partita.