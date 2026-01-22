Nel mondo del ciclismo, dove i giovanisimi talenti sono sempre più circondati da una rete di esperti – allenatori, nutrizionisti e preparatori atletici – la storia di Harry Hudson si distingue per la sua unicità e audacia. Il 18enne britannico, che nel 2025 ha conquistato il titolo di campione del mondo juniores a Kigali e la Liegi Bastogne Liegi, rappresenta un’eccezione nel panorama sportivo attuale, abbracciando un approccio completamente autodiretto.

'Si allena da solo'

Harry è emerso nel ciclismo giovanile come uno dei nomi più promettenti della sua generazione.

La sua ascesa è stata rapida e spettacolare, ma ciò che colpisce di più è il modo in cui ha scelto di affrontare la sua carriera. A differenza dei suoi coetanei, che si affacciano al mondo delle competizioni con una rete di supporto composta da numerosi specialisti al loro fianco, Harry Hudson ha deciso di fare affidamento esclusivamente su se stesso. Non solo ha evitato l’assistenza di un allenatore, ma ha anche adottato una mentalità da autodidatta nei confronti della sua preparazione fisica.

All’inizio della primavera del 2025, Hudson si è recato nello studio di bike-fitting dell’Elite Edge di Harrogate, nel North Yorkshire, non per ricevere consigli, ma per raccogliere dati utili sulla sua performance.

I dati, per lui, sono la chiave per comprendere i propri limiti e le proprie potenzialità. Una volta ottenuti i risultati, Hudson non si è limitato a seguirli passivamente; ha analizzato le informazioni, unito le sue ricerche e progettato i propri piani di allenamento personalizzati.

Tom Denwood, che ha seguito Harry durante le sue gare nella squadra Harrogate Nova, descrive il suo approccio: "Harry prese i risultati, li analizzò personalmente, aggiunse le sue ricerche e creò i suoi piani di allenamento. A quel punto, si stava allenando da solo".

Hudson, carisma e intelligenza rara

Questo metodo autodidatta di Hudson dimostra un’intelligenza sportiva rara, ma anche una determinazione incrollabile che lo ha portato ad affermarsi in un campo estremamente competitivo.

Il fatto che Hudson non segua una tradizionale figura di allenatore risalta in un'epoca in cui i giovani ciclisti sono spesso guidati da specialisti con anni di esperienza. È una strategia che ha suscitato sia ammirazione che scetticismo. Alcuni esperti ritengono che il supporto di un coach sia fondamentale per la crescita e il miglioramento di un atleta, mentre altri guardano a Harry come a un pioniere, in grado di dimostrare che la conoscenza e la volontà possono sovrastare le convenzioni.

I suoi metodi non tradizionali lo hanno trasformato in un vero e proprio caso studio nel mondo del ciclismo. La storia di Harry Hudson non è solo quella di un talento straordinario, ma anche un esempio di come la dedizione, la curiosità e la capacità di autogestirsi possano portare a risultati eccezionali.

Mentre il dibattito su quale sia l'approccio migliore alla formazione continua, Harry rimane fermo nella sua convinzione che, con i dati giusti e la giusta mentalità, ogni ciclista possa essere il proprio allenatore.