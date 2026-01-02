Lorenzo Musetti inizierà il 2026 dall’ATP 250 di Hong Kong, dove sarà la testa di serie numero uno. Il torneo si svolgerà dal 5 all’11 gennaio al Victoria Park Tennis Stadium. L’annuncio conferma che il numero otto del mondo sarà protagonista di un tabellone di alto profilo, con avversari di rilievo e diversi precedenti nel torneo asiatico.

I principali avversari

Oltre a Musetti, nel tabellone figurano Alexander Bublik (testa di serie numero due), Andrey Rublev (numero tre), Karen Khachanov (numero quattro), Lorenzo Sonego (numero cinque), Arthur Fils (numero sei), Gabriel Diallo (numero sette) e Alexandre Muller (numero otto).

Un cast di giocatori di alto livello che promette incontri interessanti fin dai primi turni.

I precedenti a Hong Kong

Musetti ha già partecipato all’evento nelle ultime due edizioni. Nel 2025, da numero diciassette del mondo, usufruì di un bye al primo turno, superò Gabriel Diallo al secondo, ma fu eliminato nei quarti da Jaume Munar. Nel 2024, invece, partì da numero ventisette, batté Coleman Wong all’esordio e fu fermato al secondo turno da Pavel Kotov.

Le ambizioni

La scelta di iniziare la stagione a Hong Kong riflette la volontà di Musetti di consolidare la propria posizione in classifica e di migliorare il rendimento sul cemento, superficie cruciale in vista dei primi Slam dell’anno. Il torneo asiatico rappresenta dunque un banco di prova importante per il tennista toscano.

