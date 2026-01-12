Luka Modrić ha ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport. La consegna è avvenuta alla vigilia della partita Fiorentina–Milan da Gaia Simonetti, giornalista, responsabile progetti speciali di Ussi Toscana e ambasciatrice del progetto. Il riconoscimento, rappresentato da una maglia ideata da alcuni bambini, lo identifica come “campione gentile nella vita e in campo”, in base alle indicazioni dei più piccoli.

Il valore del premio

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è nato nell’autunno del 2022, ispirato da un gesto di Guglielmo Vicario, che accolse una famiglia in fuga dalla guerra.

Nei suoi primi tre anni, il premio ha toccato diverse città, coinvolgendo più di trenta figure sportive ed è diventato simbolo del “bello che lo sport può generare”.

Un messaggio di sostegno

Oltre al premio, Modrić e il Milan hanno compiuto un altro gesto significativo: hanno inviato un messaggio di supporto a un giovane tifoso rossonero sopravvissuto alla tragedia di Crans‑Montana, sottolineando il valore umano che accompagna l'attività sportiva.

Cos'è il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è promosso da Ussi Toscana insieme all’associazione Cor et Amor. Il simbolo è una maglia disegnata dai bambini, con la frase di Nelson Mandela “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo” sul retro.

Il premio è destinato a chi si distingue per atti di gentilezza e inclusione nello sport, con un'attenzione particolare a bambini e ragazzi. Tra i premiati delle scorse edizioni figurano club, dirigenti e atleti che hanno promosso progetti sociali e di inclusione.