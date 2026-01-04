Dieci anni possono sembrare un periodo breve, ma nel mondo del ciclismo professionistico, questo lasso di tempo ha portato a trasformazioni straordinarie. Mads Pedersen, il campione danese della Lidl-Trek, ha offerto una prospettiva unica su questa rapida evoluzione, che ha radicalmente modificato il modo di vivere e competere in questo sport. Parlando durante il media day della sua squadra, Pedersen ha messo in luce quanto sia cambiato il ciclismo dalla sua stagione di debutto, nel 2015, un periodo in cui la disciplina si basava ancora su principi di duro allenamento e un certo grado di istinto.

Pedersen: "Ci si abitua a questo nuovo ciclismo'

Quando Pedersen ha iniziato la sua carriera, il ciclismo era già uno sport molto organizzato. Tuttavia, i metodi e le pratiche erano meno scientifici rispetto a oggi. "Quando volevi perdere peso a quei tempi, uscivi semplicemente ad allenarti, bevevi un po' d'acqua in bici, una barretta energetica, magari una banana e un caffè a metà percorso, ed era fatta", ha spiegato il campione danese, evidenziando come la vita di un ciclista fosse più semplice. Oggi, invece, il livello di dettagli e precisione richiesto ha fatto un salto di qualità enorme.

"Adesso mangi come un figlio di p...... tutto il giorno", ha esclamato Pedersen con un sorriso, rimarcando il suo punto di vista in modo diretto e sincero.

Questo commento, pur presentato in modo leggero, riflette una verità seria: per competere ad alti livelli nel ciclismo moderno, ogni aspetto della vita quotidiana deve essere meticolosamente pianificato e monitorato. "Il ciclismo è completamente diverso ora", ha detto. "Devi essere così concentrato e così serio. Non me lo sarei mai aspettato, questo è certo. Ma ci si abitua. Lo si accetta. Se vuoi rimanere in questo sport, devi farlo. Se non vuoi farlo, allora devi trovare qualcos'altro da fare".

Il campione ha sottolineato come, sebbene all'inizio possa sembrare schiacciante, ci si abitua a queste nuove regole e aspettative. Il ciclismo odierno è caratterizzato da un approccio iperscientifico, dove ogni elemento, dalla nutrizione alle posizioni in bici fino al sonno, è costantemente analizzato.

Alla domanda se fosse contento di non essere cresciuto in questa era di massima attenzione ai dettagli, Pedersen ha risposto con una riflessione piuttosto che una nostalgia: "A dire il vero, non ci penso molto. Sono contento della situazione attuale. Sono felice delle esperienze che ho avuto nel ciclismo di una volta. Sono grato di aver fatto parte di quel percorso".

Questa affermazione non è solo un atto di accettazione del cambiamento, ma anche un riconoscimento dell’importanza delle proprie radici. Per Pedersen, l’adattamento a un ambiente così controllato non ha significato abbandonare gli istinti e le esperienze passate, ma piuttosto integrare questi elementi in un nuovo contesto.

"Ho imparato a muovermi in questo ambiente sempre più controllato, mantenendo comunque la mia spontaneità", ha aggiunto.

'Il ciclismo in cui sono cresciuto non esiste più'

Un altro aspetto interessante della sua riflessione riguarda la velocità dei cambiamenti nel ciclismo. "È emozionante vedere come si evolve tutto. La tecnologia sta impazzendo in ogni ambito della vita, quindi ovviamente è lo stesso nel ciclismo". Mads Pedersen ha descritto il futuro del ciclismo come una continua esplorazione, suggerendo che le innovazioni future potrebbero apportare ulteriori trasformazioni al modo di praticare questo sport.

Mentre alcuni potrebbero vedere questi sviluppi come una perdita dell’autenticità del ciclismo, Pedersen chiarisce che non si tratta di nostalgia o critica, ma di una realtà in continua evoluzione. "Lo sport in cui sono cresciuto poco più di un decennio fa non esiste più nella stessa forma.

È stato sostituito da un ambiente in cui precisione, controllo e ottimizzazione costante sono imprescindibili".

In conclusione, il viaggio di Mads Pedersen attraverso le ere del ciclismo professionistico offre uno spaccato prezioso della resilienza degli atleti e della loro capacità di adattarsi ai cambiamenti. Con un occhio rivolto al futuro e l’altro alle sue radici, Pedersen rappresenta una generazione di ciclisti pronti ad affrontare qualsiasi sfida, consapevoli che l'evoluzione del ciclismo è inarrestabile e che la loro passione per la bicicletta rimane intatta, anche in un contesto così radicalmente cambiato.