La Fiorentina punta su Manor Solomon: l'esterno offensivo israeliano di proprietà del Tottenham è atteso a Firenze per le visite mediche e la firma del contratto. L’operazione prevede il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal club inglese.

I dettagli dell’operazione

La trattativa tra Fiorentina e Tottenham è stata definita e Solomon è pronto a unirsi alla squadra viola. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, formula che consente al club italiano di valutare il giocatore fino al termine della stagione prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo.

L'arrivo di Solomon

Solomon, classe 1999, è atteso a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino a fine stagione. L’esterno israeliano è considerato un rinforzo importante per la rosa viola, che cerca maggiore imprevedibilità e velocità sulle fasce offensive. Un rinforzo chiave per il tecnico.

La Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Tottenham per il prestito di Solomon, e l'operazione è ora in attesa delle visite mediche. L'intesa prevede un contratto fino a fine stagione, con opzione di riscatto a giugno.