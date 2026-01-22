La 36ᵃ edizione della Maratona Internazionale di Marrakech si prepara a scattare domenica 25 gennaio con quasi sedicimila partecipanti, tra atleti marocchini e stranieri, pronti a misurarsi lungo un tracciato rinnovato e più scorrevole.

Un percorso più veloce e suggestivo

Il percorso della maratona è stato ridisegnato per risultare più fluido e veloce, pur mantenendo il fascino caratteristico del tracciato che attraversa giardini, bastioni storici e viali fiancheggiati da palme. La mezza maratona, invece, conserva il suo percorso tradizionale. La partenza della maratona è prevista alle 8:00, mentre quella della mezza maratona alle 9:30.

Una festa per tutti: la 5 K Run for Everyone

Sabato 24 gennaio si svolgerà la “5K Run for Everyone”, una corsa ludica di cinque chilometri aperta anche ai non atleti, pensata per rendere l’evento più accessibile e creare un’atmosfera festosa in vista delle gare principali.

Sul fronte sportivo, l’edizione 2026 vedrà al via atleti di alto livello provenienti da Kenya ed Etiopia, oltre alla presenza della marocchina Fatima Ezzahra Gardadi, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Maratona 2023. La Maratona di Marrakech, la più antica del continente africano, detiene il record continentale di 2 ore, 6 minuti e 32 secondi. L’evento è organizzato sotto l’Alto Patronato di Sua Maestà il Re Mohammed VI e gode del sostegno del Ministero dell’Istruzione Nazionale, dell’Infanzia e dello Sport, della Federazione Reale Marocchina di Atletica Leggera e delle autorità locali e regionali.

Nuove tecnologie e ambizioni sportive

L’organizzazione ha introdotto un sistema digitale con tessera elettronica per gestire l’iscrizione dei partecipanti, facilitando la logistica e la distribuzione dei premi. Il presidente dell’associazione organizzatrice, Mohamed Knidiri, ha espresso l’auspicio che possano essere battuti nuovi record nelle categorie maschile e femminile, valorizzando il ruolo storico della maratona come trampolino di lancio per talenti africani.