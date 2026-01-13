Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, ha confermato la sua partecipazione al Golden Gala Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Ha anche espresso il suo desiderio di ricevere “un tifo caloroso” come nella sua prima esperienza nella capitale.

“Sono contentissimo, non vedo l’ora di tornare a saltare all’Olimpico – ha dichiarato Furlani – Lo scorso anno è stata un’emozione unica. Spero ci sarà un tifo caloroso come la prima volta e sarà sicuramente un’altra esperienza importante, anche in preparazione dei Campionati Europei di Birmingham.”

Il ritorno di Furlani all'Olimpico

Per Furlani si tratta della seconda partecipazione consecutiva al Golden Gala.

Nel 2025 si era classificato secondo nella gara di salto in lungo, in una stagione che lo ha visto salire ai vertici mondiali con l’oro indoor a Nanchino, l’oro all’aperto a Tokyo e il secondo posto nella finale della Wanda Diamond League a Zurigo. All’Olimpico aveva già conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma 2024, poche settimane prima del bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Biglietti già disponibili

Il suo nome si aggiunge a quello di Nadia Battocletti, già annunciata nei 5000 metri, per un cast che si preannuncia di alto livello nella 46esima edizione del meeting. È già aperta la vendita dei biglietti, disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

L'edizione precedente del Golden Gala

Lo scorso anno, Furlani aveva incantato il pubblico dell’Olimpico con un salto a 8,13 metri, che lo aveva temporaneamente portato in testa alla gara. Tuttavia, l’australiano Liam Adcock lo aveva superato all’ultimo salto con un 8,34, relegando Furlani al secondo posto davanti al greco Tentoglou.

La performance aveva confermato il percorso di crescita del giovane azzurro, sostenuto da un pubblico caloroso proveniente da Rieti, Roma e altre regioni d’Italia, che aveva accompagnato ogni suo tentativo con applausi e cori.