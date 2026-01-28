La McLaren, squadra campione del mondo piloti e costruttori in carica, ha fatto il suo debutto nel terzo giorno dei test collettivi privati di Formula Uno a Barcellona, al Montmelò. Il team inglese ha scelto di rinunciare ai primi due giorni per concentrarsi sullo sviluppo della nuova monoposto, la MCL40.

Strategia di debutto e preparazione

La decisione di non scendere in pista nei primi due giorni dello shakedown catalano, previsto tra lunedì e venerdì, è stata una scelta strategica volta a sfruttare al meglio il tempo a disposizione per l'assemblaggio e il controllo della vettura.

Il debutto è avvenuto mercoledì, terzo giorno utile per ogni squadra, secondo quanto previsto dal regolamento che consente tre giornate di test su cinque.

Obiettivi di sviluppo e dichiarazioni

Il team principal Andrea Stella ha chiarito che la scelta non è dovuta a ritardi o problemi tecnici, ma è una precisa strategia: "Volevamo dedicarci più tempo allo sviluppo", ha spiegato, ribadendo che l'obiettivo era evitare di congelare troppo presto il progetto tecnico. La vettura era già in fase avanzata di assemblaggio e sottoposta a verifiche sui banchi dinamici presso AVL in Austria. Nel comunicato ufficiale diffuso al termine della giornata di martedì, la McLaren ha sottolineato di aver sfruttato i primi due giorni per "assemblare e controllare" l'intera vettura, prima di scendere in pista nei tre giorni finali di test.

Confronto con altri team

Altri team hanno adottato strategie differenti: la Williams ha annunciato il forfait per l'intera settimana di test a causa di ritardi nella progettazione del telaio, mentre l'Aston Martin dovrebbe scendere in pista solo giovedì o venerdì. Anche la Ferrari ha scelto di non girare il primo giorno, ma per motivi legati alla gestione del programma di test.

Filosofia di sviluppo McLaren

La scelta della McLaren di posticipare il debutto in pista era pianificata fin dall'inizio e rientra in una filosofia di sviluppo che privilegia la competitività finale rispetto alla quantità di chilometri percorsi. Il team ha voluto evitare di cristallizzare troppo presto le soluzioni tecniche, in un contesto regolamentare profondamente rinnovato.