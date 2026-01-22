La McLaren ha scelto di non partecipare alla prima giornata di test di Formula 1 a Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio, per concentrare tutte le energie sullo sviluppo della nuova monoposto MCL40.

Strategia e tempistiche

Andrea Stella, Team Principal, ha spiegato che la priorità è «massimizzare il tempo per perfezionare la macchina prima di scendere in pista». Il team inizierà i test solo nella seconda o terza giornata, evitando lo shakedown anticipato adottato da altri team, con l’obiettivo di affrontare le prove con il pacchetto tecnico più competitivo possibile.

Un progetto ambizioso

La MCL40 rappresenta uno dei progetti più complessi nella storia recente del team. «Mai prima d’ora avevamo affrontato un cambiamento così radicale e simultaneo di telaio, motore, pneumatici e altri componenti», ha dichiarato Stella. Il lavoro al McLaren Technology Center è durato mesi e ha richiesto una riprogettazione massiccia di ogni elemento della monoposto.

Rob Marshall, direttore tecnico, ha sottolineato che le modifiche regolamentari hanno coinvolto ogni singola parte della vettura, dai componenti più nascosti come i cuscinetti del cambio fino agli elementi più visibili. La nuova monoposto è più corta, più stretta e significativamente più leggera, rendendo necessari ulteriori test di omologazione e continue ottimizzazioni delle sospensioni e dei carichi aerodinamici.

Stella prevede che, dopo i test di Barcellona, tutte le monoposto saranno aggiornate con miglioramenti significativi prima dell’apertura del campionato a Melbourne.

Sviluppo continuo

La McLaren inizierà i test solo dal secondo o terzo giorno, rinunciando deliberatamente al primo, per avere più tempo per lo sviluppo. Stella ha ribadito che «ogni giorno di sviluppo, ogni giorno di design aggiunge un po’ di performance» e che questa strategia era «sempre stata il piano A» del team. Inoltre, la MCL40 è attualmente in Austria, presso i banchi prova AVL, dove vengono testati i sistemi fondamentali prima del debutto in pista.

Rob Marshall ha aggiunto che tra Barcellona e Melbourne la monoposto non subirà cambiamenti radicali: «Quello che vedrete a Barcellona sarà probabilmente ciò che porteremo alla prima gara». Questo approccio punta a comprendere a fondo la piattaforma prima di introdurre ulteriori modifiche.