Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha risposto con cautela alle domande sul possibile arrivo di Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Alla domanda se l’operazione fosse già conclusa, ha replicato: “Raspadori? Chiedete in Spagna” e ha aggiunto: “E poi non è che se arriva un giocatore allora cambia tutto, questa è una visione distorta”.

Il tecnico ha poi ribadito la solidità della squadra: “La Roma è una squadra che ha una sua base ed è competitiva. L’obiettivo è diventare sempre più forte.

Per questo non bisogna acquistare tanto per, ma chi arriva deve dare un valore aggiunto”.

Mercato invernale: un’anomalia

Gasperini ha definito questa sessione di mercato “molto strana rispetto a quella degli altri anni”, osservando che “le big si stanno scatenando, cosa che non è mai successa”. Ha sottolineato come la classifica sia corta e come, nel giro di pochi punti, si giochi tutto: scudetto, Champions o niente. In questo contesto, ha invitato la squadra a “accettare la battaglia e stare attenti, guardando al nostro percorso”, ricordando che “la realtà finanziaria la conosciamo e speriamo di poterla migliorare, ma non è solo una questione di soldi. Noi dobbiamo essere ambiziosi a prescindere”.

Ritorno a Bergamo: le parole di Gasperini

La conferenza stampa si è svolta alla vigilia della partita contro l’Atalanta, che segna il ritorno di Gasperini a Bergamo dopo nove anni. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il ritorno nella città dove ha vissuto una parte importante della sua carriera, ma ha mantenuto il focus sul presente e sul percorso della Roma.