Il team Mercedes ha presentato la livrea della sua monoposto per la stagione 2026, la Mercedes‑AMG F1 W17 E PERFORMANCE, in un contesto di grandi cambiamenti tecnici nella storia della Formula 1. La vettura è più piccola, stretta e leggera rispetto al modello precedente, come comunicato dal team.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

La W17 è dotata di aerodinamica attiva, con alettoni anteriori e posteriori mobili, e di un motore con ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione. Funziona con carburanti sostenibili sviluppati dal partner PETRONAS, in linea con i nuovi regolamenti che impongono una rivoluzione energetica.

Design e identità visiva

La livrea della W17 rappresenta un'evoluzione dell'identità visiva del team: una linea verde PETRONAS si slancia verso il basso, enfatizzando velocità e precisione, armonizzando la transizione dall'argento Mercedes al nero intenso del team. Sulle fiancate spicca il rombo ispirato ad AMG, mentre sul cofano motore campeggia la stella a tre punte Mercedes.

Il team principal Toto Wolff ha dichiarato: “La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo preparati per questa transizione. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili con Petronas riflettono questo approccio.”

Questi elementi sottolineano l’impegno del team nel coniugare prestazioni e sostenibilità, in un momento di profonda trasformazione per la Formula 1.