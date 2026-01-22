Il team Mercedes ha presentato la livrea della sua monoposto per il 2026, la Mercedes‑AMG F1 W17 E PERFORMANCE. La vettura è stata definita più piccola, più stretta e più leggera rispetto al modello precedente, in vista dei significativi cambiamenti tecnici che interesseranno la Formula 1.

Caratteristiche tecniche e design

La W17 è dotata di aerodinamica attiva, con alettoni anteriori e posteriori mobili. Il motore presenta una ripartizione quasi paritaria tra potenza elettrica e combustione. Vengono utilizzati carburanti sostenibili avanzati, sviluppati in collaborazione con PETRONAS, partner tecnico e title sponsor.

La livrea si distingue per una linea di flusso verde PETRONAS che scende verso il basso, enfatizzando velocità e precisione, e armonizzando la transizione dall’iconico argento Mercedes al nero intenso del team. Sulle fiancate spicca il rombo ispirato ad AMG, mentre sul cofano motore campeggia il motivo a stella a tre punte.

Le dichiarazioni del team principal

“La Formula One subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo preparati per questa transizione”, ha dichiarato Toto Wolff, team principal. “I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio”.

La W17 nel dettaglio

