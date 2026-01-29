Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha lanciato un appello per la creazione di un sistema in grado di garantire la continuità degli investimenti nello sport. Durante la presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico, Mezzaroma ha evidenziato come gli investimenti, in particolare quelli pubblici, generino un impatto economico e sociale tale da giustificare e stimolare ulteriori finanziamenti.

Il contesto della dichiarazione

La riflessione del presidente Mezzaroma è emersa nel corso della presentazione del Rapporto Sport 2025, un documento che analizza lo stato attuale del sistema sportivo italiano.

La sede dell'evento, il Foro Italico, ha fatto da cornice alla discussione sull'importanza degli investimenti pubblici, non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la coesione sociale e il benessere collettivo.

Un appello alla continuità degli investimenti

Mezzaroma ha posto l'accento sulla necessità che gli investimenti pubblici nello sport non siano iniziative isolate, ma parte di un modello strutturato e duraturo. L'obiettivo è istituire un meccanismo che assicuri un flusso costante di risorse destinate allo sport, massimizzando il ritorno economico e sociale derivante da tali interventi.

Il modello di autofinanziamento e le risorse per il 2026

Il sistema sportivo italiano beneficia di un modello di autofinanziamento che ha permesso di destinare oltre 344 milioni di euro agli organismi sportivi per il 2026.

Questo meccanismo, operativo dal 2019, ha comportato un aumento del 25% delle risorse reinvestite, promuovendo inclusione, sostenibilità e risultati sportivi di rilievo internazionale.

Il modello si avvale di una piattaforma digitale, denominata MaC – Modello algoritmico Contributi. Questa piattaforma valuta le performance degli organismi sportivi, premiando coloro che investono maggiormente nella pratica sportiva, nell'efficienza gestionale e nel raggiungimento di risultati. Grazie a questo approccio, si è registrato un incremento di oltre 640.000 persone dedite alla pratica sportiva organizzata in Italia.