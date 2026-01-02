Il Milan ha ricevuto l'approvazione dalla Lega Serie A per il tesseramento di Niclas Fullkrug e, grazie a una speciale deroga concessa dalla FIGC, l'attaccante potrà scendere in campo già nella sfida contro il Cagliari.

Tesseramento e debutto immediato

La Lega Serie A ha ufficializzato il tesseramento di Niclas Fullkrug, che arriva in prestito dal West Ham con diritto di riscatto. La novità principale è che il centravanti potrà essere impiegato già nella partita contro il Cagliari, in programma il 2 gennaio, nonostante tale data coincida con l'apertura della sessione invernale di mercato.

La decisione della FIGC

Il Consiglio Federale ha deliberato una deroga ad hoc: esclusivamente per la gara Cagliari–Milan del 2 gennaio 2026, è consentito schierare calciatori il cui tesseramento decorra proprio in quella giornata, a condizione che il deposito telematico del contratto e l'aggiornamento della lista dei 25 giocatori avvengano entro le ore 16:00 del giorno della partita.

La deroga è stata motivata con la necessità di garantire “una piena e identica tutela” a tutte le società di Serie A, evitando che Milan e Cagliari fossero penalizzate rispetto alle squadre che giocheranno nei giorni successivi.

Contesto e calendario

Il mercato invernale si apre il 2 gennaio, giorno in cui si gioca l'anticipo tra Cagliari e Milan.

Senza la deroga, Fullkrug non avrebbe potuto essere impiegato, poiché non ci sarebbe stato tempo per completare le formalità burocratiche. Grazie alla modifica regolamentare, invece, il club rossonero potrà contare sul nuovo attaccante già in questa prima partita dell'anno.

La decisione è stata accolta positivamente dal Milan, che potrà così integrare Fullkrug nel reparto offensivo già nella prima partita del nuovo anno, offrendo ad Allegri una nuova opzione tattica fin da subito.