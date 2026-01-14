La Fiamma Olimpica continua il suo viaggio attraverso l’Italia, in preparazione dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Il percorso coinvolge diverse località, suscitando grande entusiasmo tra cittadini e appassionati.

Il significato del viaggio

Il viaggio della Fiamma Olimpica è un momento di grande importanza per il Paese, portando con sé i valori di impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, elementi cardine dello sport e dell’olimpismo. Ogni tappa rappresenta un’occasione unica per celebrare l’unità nazionale e la passione sportiva, coinvolgendo atleti, volontari e rappresentanti delle comunità locali.

La tappa Borgomanero-Varese

La tappa Borgomanero-Varese si inserisce in questo clima di festa e partecipazione. La Fiamma attraversa luoghi simbolici, scortata da numerosi tedofori. L’evento vuole sottolineare l’importanza dei valori olimpici e preparare il terreno per la cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026.

Verso la cerimonia inaugurale

Il percorso della Fiamma prevede diverse tappe, tra cui Verbania, Baveno/Stresa e Arona. L'arrivo a Milano è previsto per la serata del 6 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro. Ogni momento è caratterizzato dalla condivisione e dalla celebrazione, rafforzando il legame tra le comunità e l'imminente evento sportivo.