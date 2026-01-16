La Fondazione Milano Cortina 2026 ha voluto precisare che il processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica è stato “rigoroso, inclusivo e rispettoso”. L’intervento, comunicato da Milano, intende porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo alle modalità di scelta dei tedofori.

Un processo trasparente e condiviso

La Fondazione ha sottolineato che la selezione è “condivisa, regolata e trasparente” e coinvolge molteplici soggetti istituzionali e territoriali, come avviene in ogni grande staffetta olimpica.

L’obiettivo dichiarato è evitare ulteriori polemiche infondate su un percorso che ha come unico scopo quello di onorare le persone e le comunità che rendono possibile il cammino della Fiamma verso i Giochi.

Uguaglianza tra tutti i tedofori

La Fondazione ha ricordato che la nomina dei tedofori può essere effettuata da diverse realtà: la stessa Fondazione Milano Cortina 2026, le città di tappa, gli sponsor del progetto olimpico, i Coni regionali, gli enti territoriali e il Comitato Olimpico Internazionale. Tutti i nominati, “senza alcuna distinzione di ruolo, notorietà o provenienza”, sono tedofori a pieno diritto. Che si tratti di una persona comune, di un ex atleta titolato, di un artista, di un volontario o di un volto noto, la dignità del ruolo è identica.

La Fondazione ha ribadito che “la Fiamma non fa gerarchie: celebra storie, valori e comunità”. Ogni candidatura ricevuta viene sottoposta a un background check previsto dalla legge, applicato in modo uniforme e senza eccezioni. Solo dopo questo passaggio obbligatorio, la Fondazione attiva l’intero processo logistico e organizzativo per accogliere il tedoforo e garantirgli un’esperienza piena, sicura e all’altezza del valore simbolico della Staffetta.

Per questo motivo, secondo la Fondazione, “è privo di fondamento ogni tentativo di creare categorie, graduatorie o contrapposizioni tra ‘tipi’ di tedofori o tra ‘modalità’ di nomina”. Lo sportivo per i suoi risultati, l’artista per la sua popolarità, il cittadino per il suo impegno: tutti portano la Fiamma, tutti rappresentano il Paese, tutti sono parte della stessa narrazione di valori.