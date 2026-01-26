Il portiere del Napoli Vanja Milinković‑Savić è stato sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il numero uno azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Dettagli dell’infortunio

Gli accertamenti medici, resi noti attraverso i canali ufficiali del club, hanno confermato la natura del problema muscolare: un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero, ma il portiere ha già intrapreso il percorso riabilitativo.

Implicazioni per il Napoli

Il club ha comunicato che Milinković‑Savić ha iniziato le terapie necessarie per il recupero. Al momento non è possibile stabilire con precisione quando potrà tornare a disposizione, ma la situazione verrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni.

Confronto con infortuni simili

In casi simili, come quello del centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa, una lesione al bicipite femorale di alto grado ha comportato uno stop di due‑tre mesi. Tuttavia, nel caso di Milinković‑Savić si parla di un’elongazione, che generalmente comporta tempi di recupero più brevi rispetto a una lesione grave.