La Ferrari si appresta a presentare la sua nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026, la SF‑26. La presentazione online è prevista per domani da Maranello. Subito dopo, Charles Leclerc e Lewis Hamilton effettueranno il primo shakedown sul circuito di Fiorano, sfruttando i quindici chilometri concessi dalla FIA per il “battesimo” in pista della vettura.

Ferrari SF‑26: continuità nel nome

La nuova monoposto mantiene la tradizione della sigla “SF” seguita dall’anno, come già avvenuto con SF‑24 e SF‑25. L’evento di presentazione sarà trasmesso online, senza un lancio in grande stile, e sarà seguito immediatamente dallo shakedown a Fiorano.

Successivamente, lo sviluppo proseguirà con i test pre‑stagionali a Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio.

Mercedes W17: più piccola, stretta e leggera

Nel frattempo, Mercedes ha anticipato la sua nuova monoposto, la W17 E Performance, che si presenta più piccola, più stretta e più leggera rispetto al modello 2025. La vettura adotta un’aerodinamica attiva con alettoni mobili anteriori e posteriori, una power unit con ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione, e utilizza carburanti sostenibili. La livrea è caratterizzata da una linea verde Petronas che enfatizza la transizione dal tradizionale argento al nero intenso.

Il team principal Toto Wolff ha dichiarato: “Siamo preparati per questa transizione.

I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio.”

Sviluppi tecnici delle nuove monoposto

La SF‑26 rappresenta il primo passo concreto della Ferrari nel nuovo ciclo regolamentare, con l’obiettivo di correggere le criticità emerse nel 2025, come la gestione degli pneumatici e la mancanza di aderenza. Il progetto è guidato da Loic Serra, con l’intento di offrire una vettura più prevedibile e stabile, grazie anche a un nuovo schema sospensivo push‑rod e a un’aerodinamica attiva. Il debutto in pista è atteso a Melbourne nel weekend del Gran Premio d’Australia.

La W17 di Mercedes, oltre a essere più compatta, integra oltre quattrocento sensori che generano più di un milione di dati al secondo, elaborati con il supporto di Microsoft Azure e tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni.