La notizia dell'addio al ciclismo professionistico di Simon Yates ha colto di sorpresa appassionati e addetti ai lavori, anche perchè il campione britannico della Visma Lease a Bike ha vissuto una delle stagioni più brillanti della sua carriera. Nel 2025, infatti, ha trionfato al Giro d'Italia e si è messo in luce con una vittoria di tappa al Tour de France, ritrovando la sua posizione tra i migliori scalatori del mondo dopo qualche annata più in chiaroscuro. Yates ha comunicato la sua scelta tramite un messaggio sui social media, esprimendo la necessità di voltare pagina dopo un lungo periodo di riflessione.

"Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Questo potrebbe sorprendere molti, ma non è una decisione che ho preso alla leggera. Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare il ciclismo", ha scritto il corridore, sottolineando l'importanza di un cambiamento nella propria vita.

'Da quanto ho capito ha perso la voglia'

Le parole di Simon Yates sono state accolte con un misto di dispiacere e comprensione dal suo team, la Visma - Lease a Bike. Jesper Mørkøv, direttore sportivo della squadra, ha commentato la situazione esprimendo la sua delusione, pur riconoscendo le sfide associate alla vita nel ciclismo d'élite attuale.

"Prima di tutto, è ovviamente un vero peccato che si fermi, ma è così che vanno le cose.

Non voglio approfondire l'argomento, ma a quanto ho capito, lui stesso ha perso la voglia", ha dichiarato Mørkøv a Feltet.dk. Il direttore sportivo ha evidenziato come la decisione di Yates rifletta una tendenza crescente nel mondo del ciclismo moderno. Secondo lui, le richieste fisiche e mentali per competere ai massimi livelli stanno diventando sempre più gravose, e questo porta alcuni atleti a mettere in discussione il loro coinvolgimento nello sport.

"È un argomento di cui si è parlato molto negli ultimi anni nel ciclismo in generale. Ci vuole molto per poter competere ai massimi livelli, ed è davvero dura. Simon è nel mondo del ciclismo da molti anni, e ora si è semplicemente stancato un po'", ha aggiunto Mørkøv, dimostrando una certa comprensione per le pressioni che i ciclisti devono affrontare.

Con la vittoria sul Colle delle Finestre il cerchio si è chiuso

L’improvvisa decisione di Yates di ritirarsi sorge in un contesto di crescente competitività e professionalizzazione nel ciclismo. Atleti sempre più giovani stanno entrando nel circuito, e le aspettative su prestazioni e risultati sono in costante aumento. I ciclisti devono adattarsi a un regime di allenamento intenso, ma anche a una cultura di continui miglioramenti che può risultare oppressiva per molti. In questo scenario, Yates ha deciso di prendersi una pausa definitiva, un gesto che potrebbe ispirare altri atleti a riflettere sulla loro carriera e sul proprio benessere oltre le vittorie.

Nel suo messaggio di addio, Yates ha anche fatto riferimento alla sua esperienza personale, suggerendo che il peso della competizione e delle aspettative possa influenzare il modo in cui i ciclisti vivono il loro sport.

La sua vittoria al Giro d'Italia, raggiunta sul Colle delle Finestre, dove nel 2018 aveva perso la testa della corsa, è stata un trionfo simbolico che ha rappresentato non solo la sua resilienza, ma anche l'intensità delle emozioni che caratterizzano il ciclismo.