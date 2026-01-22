Jorge Martin, campione del mondo in carica, potrebbe non partecipare al primo test ufficiale della stagione MotoGP 2026, in programma a Sepang dal 3 al 5 febbraio. Il motivo è un recupero fisico più complesso del previsto.

Due interventi chirurgici per Martin

Il pilota spagnolo si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici su indicazione medica. Come riportato da più fonti, uno ha corretto una lesione allo scafoide della mano sinistra, l'altro ha risolto un problema alla clavicola destra. Questi interventi, necessari per completare il recupero dalle lesioni subite nel corso del 2025, potrebbero precludere la sua partecipazione al test malese.

Le dichiarazioni di Rivola

Durante la presentazione della nuova Aprilia, l’amministratore delegato Massimo Rivola aveva espresso preoccupazione per le condizioni fisiche del pilota: “Vedo Martin fisicamente ancora molto indietro, dobbiamo concedergli il tempo necessario per recuperare”.

In base a queste valutazioni, Martin dovrebbe concentrarsi sul recupero. L'obiettivo è rinunciare ai test di Sepang e rientrare direttamente nell’ultimo appuntamento pre-stagionale, previsto a Buriram il 21 e 22 febbraio.

I dettagli degli interventi

Jorge Martin ha subito due operazioni nelle ultime settimane: la prima per correggere l’infortunio allo scafoide della mano sinistra, risalente al febbraio 2025, e la seconda per sistemare la clavicola destra, fratturata a Motegi durante la Sprint del Gran Premio del Giappone.

Nonostante fosse già stato operato, il recupero non era stato sufficiente, spingendo il pilota a sottoporsi a nuovi interventi. Al momento, non è atteso in pista a Sepang. Tuttavia, potrebbe essere presente in Malesia per seguire il team e partecipare all’evento di lancio della stagione a Kuala Lumpur.