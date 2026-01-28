Lorenzo Musetti ha vissuto un momento di profonda amarezza mercoledì a Melbourne. Un problema muscolare alla gamba destra lo ha costretto al ritiro dal quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic, nonostante fosse in vantaggio per due set a zero. Il numero cinque del mondo ha definito la situazione “angry and pained”, esprimendo la sua frustrazione per un infortunio che non riesce a spiegarsi.

Il ritiro e le parole di Musetti

“Today I played one of the best matches of my life, both in terms of importance and the weight of the ball, making things difficult for the most successful player in the history of tennis,” ha dichiarato Musetti, commentando la sua prestazione contro Djokovic.

Ha aggiunto di sospettare una possibile lesione muscolare: “I think I may have torn a muscle.” Il problema si è manifestato all’inizio del secondo set: “I felt there was something strange in my right leg. I continued to play, because I was playing really, really, really well, but I was feeling that the pain was increasing, and the problem was not going away.”

Durante il medical timeout, durato circa tre minuti, il dolore è peggiorato: “When I started to play again, I felt even more and the level of the pain was getting higher and higher.” Musetti ha poi espresso la sua incredulità: “Honestly, I never imagined the feeling of leading two sets to zero against Novak and playing like that. Having the lead in the match like that and being forced to retire is something that, of course, I could never imagine.

Of course, it’s really painful.”

Il contesto e le conseguenze

Il ritiro di Musetti ha spalancato le porte della semifinale a Djokovic, che ha ammesso di sentirsi fortunato: “He was the far better player, I was on my way home,” ha detto il campione serbo. L’infortunio ha interrotto una prestazione di altissimo livello dell’italiano, che stava dominando il match e sembrava in procinto di raggiungere la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam sul cemento.

Prospettive future

Musetti teme una lesione muscolare, probabilmente a un adduttore. Ha già annunciato che si sottoporrà a esami approfonditi al suo rientro per definire il percorso di recupero. In passato, il tennista aveva già dovuto ritirarsi in altri tornei del Grande Slam a causa di problemi fisici, evidenziando una certa fragilità muscolare in momenti decisivi della sua carriera.