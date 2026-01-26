Lorenzo Musetti ha raggiunto un traguardo storico: grazie alla vittoria contro Taylor Fritz agli Australian Open, è diventato il terzo tennista italiano di sempre a centrare i quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Una crescita confermata sul cemento

Il successo odierno contro Taylor Fritz non solo ha regalato a Musetti i primi quarti di finale della carriera agli Australian Open, ma lo ha inserito in una ristretta cerchia di italiani capaci di raggiungere almeno i quarti in tutti i Major. Prima di lui, solo Matteo Berrettini e Jannik Sinner avevano ottenuto questo risultato.

Il percorso di Musetti sul cemento era stato finora ostico, ma la svolta è arrivata con i quarti agli US Open e ora con questo risultato a Melbourne. A New York, lo scorso anno, si era arreso in un derby contro Sinner, mentre a Melbourne affronterà Novak Djokovic, avendo vinto solo una volta in dieci precedenti contro il serbo.

Il 2024: un anno ricco di tappe fondamentali

Il primo quarto di finale in uno Slam per Musetti era arrivato a Wimbledon nel 2024, con una cavalcata emozionante sull’erba londinese, culminata con una sconfitta in tre set contro Djokovic. Nel 2024 ha conquistato anche il bronzo olimpico a Parigi, mentre al Roland Garros 2025 è arrivato fino al penultimo atto, fermato da un problema alla gamba dopo aver vinto il primo set contro Alcaraz.

Il tennista di Carrara, dunque, entra nella storia del tennis italiano, ma non intende fermarsi: la sfida con Djokovic è lanciata e in palio c’è anche la possibilità di chiudere il torneo al terzo posto del ranking mondiale.

Il percorso Slam di Musetti

Musetti aveva raggiunto il suo primo quarto di finale Slam agli US Open 2025, dopo aver superato Jaume Munar con un netto 6‑3, 6‑0, 6‑1. In precedenza, al Roland Garros 2025, si era spinto fino alle semifinali, fermato da Carlos Alcaraz a causa di un infortunio alla gamba.

Questi risultati confermano la sua versatilità su tutte le superfici e la sua costante ascesa nel circuito, nonostante la mancanza di titoli recenti.