Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria contro Taylor Fritz che gli ha aperto le porte dei quarti di finale degli Australian Open, ha manifestato una ferma determinazione in vista del prossimo, atteso confronto con Novak Djokovic.

La preparazione mentale come fattore chiave

Il tennista toscano ha posto l’accento sull’importanza cruciale della preparazione mentale: “Ho una mia routine, che mi aiuta anche a sentirmi meglio fisicamente e mentalmente, perché si è visto come la testa faccia la differenza, come oggi, comunque stanchezza magari nel corpo ce n’è, però il fatto di aver fatto tutte le cose giuste mi dà una certa sicurezza anche a livello fisico, quindi speriamo possa fare la differenza anche con Djokovic”.

Il desiderio di riscatto e la crescita

Musetti ha poi evidenziato la sua recente crescita e il forte desiderio di riscattarsi: “Mi è piaciuta molto la partita vinta contro Machac per la tipologia di giocatore che è, per come si era messa la partita, per le situazioni esterne, le condizioni. Ecco, quella secondo me è stata la dimostrazione di aver fatto un salto di qualità, che mi ha portato a giocare un’ottima partita odierna, con tanta sicurezza e con tanto coraggio di andare a prendermi questi quarti di finale e la possibilità di giocare comunque un’altra partita, un altro match, per potermi prendere questa rivincita personale contro Djokovic”.

Strategie per affrontare Djokovic

Analizzando il confronto passato con il campione serbo, Musetti ha delineato gli aspetti su cui intende concentrarsi: “Dipenderà anche da quando giocheremo, perché credo che le condizioni della notte siano ancora più lente rispetto al giorno, quindi vedremo quando sarà messa in orario la partita, però sicuramente nell’ultimo match con Djokovic, come ho già detto in inglese, mi è mancata un po’ di freddezza, un po’ di lucidità, un po’ di cattiveria agonistica nel voler realmente chiudere il match, nel senso che comunque ho avuto le mie chance e forse mi è sempre mancata un po’, non la voglia, ma il realizzare di poter vincere, quindi credo che questo sia il passo che devo fare per aspirare a vincere una partita di questo tipo contro un campione come Djokovic”.

Uno sguardo al passato per motivare il futuro

Musetti ha infine condiviso un momento di profonda riflessione personale: “Passando dalla palestra ci sono le foto di tutti gli juniores che hanno vinto, ed ogni volta mi guardo un po’ la foto. È bello guardarsi indietro, perché comunque si vede quanta strada, quanti sacrifici, si sono fatti, e specialmente vedo la faccia di un Lorenzo bambino, ragazzo, con degli occhi che sognano di stare dove sono adesso, quindi quello sicuramente è bello, infatti ogni volta che vedo quella foto lì mi dà una spinta maggiore per cercare veramente di sollevare anche il trofeo dei pro’, quindi speriamo che un giorno possa accadere”.

Il percorso verso i quarti di finale

Nel match degli ottavi di finale, Musetti ha superato Taylor Fritz con un risultato netto di 6‑2 7‑5 6‑4, esibendo una prestazione di alto livello sulla Rod Laver Arena. Questo successo gli ha garantito l’opportunità di affrontare Djokovic nei quarti. Il campione serbo, dal canto suo, ha raggiunto questo turno senza disputare l’incontro, a causa del ritiro per infortunio del suo avversario Jakub Mensik.