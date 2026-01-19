Nadia Battocletti è al comando della classifica generale del World Cross Country Tour, il principale circuito internazionale di corsa campestre. Con 3.580 punti ottenuti nelle prime tre prove stagionali, guida la competizione secondo i dati ufficiali di World Athletics.
La leadership di Battocletti è frutto di una serie di ottimi risultati nelle tappe iniziali del circuito, che le hanno permesso di accumulare il punteggio più alto tra tutte le atlete. Il totale la vede attualmente in testa alla classifica.
La Classifica e le Avversarie
Alle spalle di Battocletti si trovano l’etiope Likina Amebaw (3.565 punti), le keniane Sheila Jebet (3.540) e Dorcus Chepkwemoi (3.510), e la britannica Megan Keith (3.480).
Yenenesh Shimket, vincitrice della Cinque Mulini e quinta tra le under 20 ai Mondiali di Cross, occupa la decima posizione con 3.380 punti.
Prossima Sfida: il Campaccio
La 25enne trentina, detentrice del trofeo, si prepara a difenderlo nella prossima tappa: il Cross del Campaccio, in programma domenica 25 gennaio sui pratoni di San Giorgio su Legnano. Si presenterà quindi come campionessa in carica.
Un successo al Campaccio le consentirebbe di consolidare ulteriormente la sua leadership nel circuito e di affrontare con maggiore fiducia la stagione indoor, il cui culmine saranno i Mondiali in programma a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo.
Il Campaccio: una Gara Storica
Il Campaccio, tradizionale gara di cross country che si tiene a San Giorgio su Legnano, è una delle tappe più prestigiose del circuito World Athletics Gold. Nadia Battocletti ha già trionfato nella 68ª edizione, il 6 gennaio 2025, riportando il successo italiano nella manifestazione dopo trentuno anni dall’ultima vittoria femminile di Silvia Sommaggio.