Naomi Osaka ha catturato l’attenzione al primo turno dell’Australian Open presentandosi sulla Rod Laver Arena con un outfit ispirato alle meduse australiane. La tennista ha sfoggiato un abito turchese senza maniche, abbinato a pantaloni bianchi a pieghe, un ombrellino bianco, un cappello a tesa larga e un lungo velo. «Mi rendo conto di essere un po’ strana, ma non mi importa molto di sembrarlo…», ha dichiarato, aggiungendo: «In campo mi sento elegante».

Intervistata da Vogue, Osaka ha definito il suo look «esoscheletrico» e ha ricordato le sue fonti d’ispirazione: «Sono cresciuta con le migliori tenniste del mondo anche nello stile: Serena, Venus, Sharapova», ha spiegato, sottolineando che «tutto dipende anche dalla personalità».

La passione per la moda, ha raccontato, affonda le radici nel suo primo viaggio in Giappone a tredici anni, quando «sembrava che le persone potessero essere se stesse con i loro vestiti». Pur essendo audace nell’abbigliamento, Osaka ha ammesso di essere timida fuori dal campo: «Quando scendo in campo, mi sento quasi come una Barbie che si veste elegantemente, scende in campo e fa qualcosa. Quando torno negli spogliatoi, sono la vera Naomi, la tranquilla Naomi».

Un look originale e scenografico

Il vestito, definito dalla stessa Osaka «esoscheletrico», è diventato virale non solo per la sua originalità, ma anche per il messaggio che trasmette: un mix di forza, eleganza e personalità. La scelta di un abito così scenografico ha trasformato l’ingresso in campo in una vera e propria sfilata, suscitando reazioni entusiaste sui social e tra gli spettatori.

Il suo outfit ispirato alle meduse ha decisamente fatto colpo.

Il look includeva dettagli simbolici, come farfalle sul cappello e sull’ombrello, in omaggio al momento iconico del 2021 quando una farfalla si posò su di lei durante una partita all’Australian Open. Il design, con tonalità turchesi e verdi e frange fluide, ha un forte impatto visivo e narrativo, unendo moda, maternità e determinazione sportiva. Un vero e proprio statement di stile.