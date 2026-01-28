Nella notte precedente alla partita di Champions League tra Napoli e Chelsea, due tifosi inglesi sono rimasti feriti a Napoli. Le ferite riportate dai supporter del Chelsea non sono gravi.

Episodi nella notte

I due tifosi del Chelsea sono stati coinvolti in episodi distinti mentre si trovavano in città per assistere alla partita. Le circostanze esatte degli incidenti non sono state dettagliate, ma si precisa che entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati.

Le autorità locali hanno confermato che non risultano altri tifosi inglesi feriti oltre ai due casi segnalati.

In città erano presenti circa 250 sostenitori del Chelsea, con altri in arrivo in vista dell’incontro.

Dispositivo di sicurezza rafforzato

La Questura di Napoli ha predisposto un dispositivo interforze per monitorare i punti nevralgici della città, come la stazione ferroviaria e il centro storico, in vista dell’afflusso dei tifosi inglesi. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi.

Il club londinese ha invitato i propri sostenitori a esercitare la massima cautela durante la permanenza in città e a seguire le indicazioni fornite prima della partita.