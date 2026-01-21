Il Napoli, in trasferta a Copenaghen, non riesce ad andare oltre un pareggio per 1-1, nonostante una lunga superiorità numerica. Un'occasione sprecata nella corsa alla qualificazione ai playoff di Champions League.

Dominio e vantaggio del Napoli nel primo tempo

Nel primo tempo, gli azzurri hanno mostrato un netto predominio, già evidente prima dell'espulsione di Delaney al 35' per fallo su Lobotka, sanzionato con il rosso dopo l'intervento del VAR. Tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Elmas, McTominay ha segnato di testa, portando in vantaggio il Napoli.

Nella ripresa il Copenaghen pareggia

Nonostante l'inferiorità numerica, il Copenaghen è cresciuto nella ripresa. Al 15', Madsen ha sfiorato il pareggio con un tiro debole. Al 26', Elyounoussi è entrato in area ed è stato atterrato da Buongiorno: Larsson ha calciato centralmente, il portiere ha respinto debolmente e lo stesso attaccante ha ribadito in rete, fissando il risultato sull'1-1. Il Napoli non è riuscito a reagire con lucidità: Lucca, al 90', si è trovato in buona posizione, ma il suo tiro è finito alto.

Playoff di Champions League a rischio

Il pareggio complica il cammino del Napoli verso i playoff. Gli azzurri devono ora ottenere punti nell'ultima giornata contro il Chelsea, sperando in passi falsi delle concorrenti.

Le assenze per infortunio hanno condizionato le scelte di Conte, con Lukaku in panchina e una formazione rimaneggiata.

Il Napoli ha dominato il match per lunghi tratti, ma non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. L'espulsione di Delaney al 35' ha aperto la partita, ma la squadra di Conte non ha saputo gestire il vantaggio. Il pareggio subito nella ripresa ha lasciato l'amaro in bocca, in vista della decisiva sfida contro il Chelsea.