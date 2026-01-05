David Neres dovrà fermarsi a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo ha comunicato il Napoli in seguito agli esami strumentali effettuati presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dopo l’infortunio subito durante la partita contro la Lazio.

Il giocatore si è infortunato mentre correva ed è uscito dallo stadio Olimpico zoppicando, con l’ausilio di una stampella. Gli accertamenti hanno confermato la diagnosi: “David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Stop di dieci giorni per Neres

Il Napoli ha reso noto che Neres dovrà restare fuori per almeno dieci giorni, un periodo che coincide con un calendario particolarmente intenso: mercoledì è in programma la sfida contro il Verona, domenica il big match contro l’Inter a San Siro, e a seguire l’impegno contro il Parma.

L'impatto dell'infortunio

Il brasiliano era uno dei protagonisti del Napoli, schierato titolare in quasi tutte le partite dalla ripresa del campionato, con sei gol realizzati e un’intesa solida con Højlund. L’infortunio arriva in un momento cruciale della stagione, con un gennaio denso di impegni e la necessità di turnover in attacco.

Il trauma distorsivo alla caviglia sinistra è stato accertato dagli esami strumentali e il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. In base al grado della distorsione, i tempi di recupero possono variare: da pochi giorni in caso di lieve entità, fino a diverse settimane se la lesione è più grave. L’assenza di lesioni muscolari rappresenta un elemento positivo, ma resta l’incertezza sui tempi di rientro.