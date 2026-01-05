In una notte di NBA ricca di emozioni, i Phoenix Suns hanno ottenuto una vittoria spettacolare contro gli Oklahoma City Thunder grazie a una tripla di Devin Booker a 0,7 secondi dalla sirena, mentre i Detroit Pistons hanno espugnato il campo dei Cleveland Cavaliers con un contributo decisivo di Cade Cunningham e Daniss Jenkins.

La rimonta dei Suns

I Suns, sotto di diciotto punti nel secondo quarto, hanno ribaltato la partita con un parziale finale di quattordici a cinque. Devin Booker ha segnato la tripla decisiva a 0,7 secondi dalla fine, chiudendo con ventiquattro punti e nove assist.

Jordan Goodwin, entrato dalla panchina, ha firmato la miglior prestazione della sua carriera con ventisei punti e otto triple. Dillon Brooks ha aggiunto ventidue punti, quattordici dei quali nel quarto periodo. Phoenix ha dominato a rimbalzo (49-29) e ha trasformato dodici rimbalzi offensivi in quattordici punti di seconda opportunità. Per i Thunder, Shai Gilgeous‑Alexander ha segnato venticinque punti, Jalen Williams ventitré e Chet Holmgren diciotto punti con nove rimbalzi. La striscia di quattro vittorie consecutive di Oklahoma City si è interrotta.

Detroit continua a correre

I Pistons, leader della Eastern Conference, hanno vinto in trasferta contro i Cavaliers per 114‑110. Cade Cunningham ha messo a referto ventisette punti, mentre Daniss Jenkins ha segnato venticinque punti, ventuno dei quali nel secondo quarto, giocando tutti i minuti del periodo e realizzando sette su sette dal campo, sei su sei da tre e uno su uno dalla lunetta.

Vendetta dei Suns

La tripla di Booker ha permesso ai Suns di vendicare la sconfitta più pesante della loro storia, subita proprio contro i Thunder nel torneo NBA Cup lo scorso dicembre (138‑89). Inoltre, la rimonta ha consolidato la settima posizione di Phoenix nella Western Conference, mentre OKC, pur con il miglior record della lega, ha mostrato segnali di rallentamento.

Per quanto riguarda Detroit, la vittoria a Cleveland ha interrotto una serie negativa di nove sconfitte consecutive nella Rocket Arena, rilanciando le ambizioni della squadra nella corsa ai playoff.