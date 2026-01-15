Nella notte NBA, Denver si è imposta a Dallas nonostante l’assenza di Nikola Jokic, e Cleveland ha ottenuto una vittoria netta a Philadelphia. Due risultati che confermano la solidità dei Nuggets e la forza dei Cavaliers.

Denver espugna Dallas senza Jokic

I Denver Nuggets hanno superato i Dallas Mavericks con il punteggio di 118‑109, giocando ancora una volta senza Nikola Jokic. Jamal Murray è stato il protagonista, realizzando 33 punti, affiancato da Aaron Gordon (22) e Peyton Watson (18), mentre Naji Marshall ha guidato i Mavericks con 24 punti.

Il match si è deciso nel secondo quarto, quando Denver ha preso il largo, chiudendo il primo tempo sul 63‑46. Dallas ha tentato una rimonta nella ripresa, arrivando a -5, ma i Nuggets hanno chiuso con autorità.

La partita è stata segnata da diversi infortuni per Dallas: Cooper Flagg ha subito una distorsione alla caviglia sinistra nel secondo quarto, è rientrato brevemente, ma non ha giocato la ripresa. Anche Daniel Gafford ha lasciato il campo per un problema alla caviglia. Inoltre, la squadra era già priva di Anthony Davis e Dereck Lively. I Mavericks hanno chiuso con un pessimo 14,7% da tre punti (5/34), il peggior rendimento stagionale.

Cleveland domina a Philadelphia

I Cleveland Cavaliers hanno travolto i Philadelphia 76ers con un netto 133‑107.

Donovan Mitchell ha guidato l’attacco con 35 punti e nove assist, mentre Evan Mobley ha contribuito con 17 punti, 13 rimbalzi, sei assist e quattro stoppate. Darius Garland ha aggiunto 20 punti e sette assist prima di uscire per un infortunio al piede. Philadelphia ha provato a reagire, ma non è bastato: i Cavaliers hanno mantenuto il controllo fin dal primo quarto e chiuso con un vantaggio ampio.

Nuggets competitivi anche senza la stella serba

La vittoria dei Nuggets rappresenta la quinta in sei partite senza Jokic, portando il loro record in sua assenza a 6‑3. La profondità del roster, con giocatori come Murray, Gordon e Watson, sta permettendo alla squadra di restare competitiva anche senza la stella serba.

Per i Cavaliers, il successo a Philadelphia conferma la loro solidità difensiva e la capacità di esprimersi al meglio anche in trasferta. Mitchell e Mobley si confermano i punti di riferimento di una squadra in crescita.