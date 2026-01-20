Detroit si conferma al vertice della Eastern Conference grazie a una vittoria sofferta contro Boston, mentre San Antonio trova slancio con Victor Wembanyama.

Detroit batte Boston in una sfida punto a punto

I Pistons hanno avuto la meglio sui Celtics per 104‑103 in una partita equilibrata fino all’ultimo secondo. Tobias Harris è stato determinante con 25 punti, mentre Jaylen Brown, autore di 32 punti, ha fallito il tiro decisivo sulla sirena. Cade Cunningham, nominato titolare dell’All‑Star Game lo stesso giorno, ha contribuito con 16 punti e 14 assist, Jalen Duren ha aggiunto 18 punti e 9 rimbalzi, e Duncan Robinson ha segnato 15 punti tutti da tre.

Boston ha lottato fino alla fine, ma non è bastato.

La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte: Detroit ha chiuso il secondo quarto avanti 59‑51, ma Boston ha reagito nel terzo. Nell’ultimo periodo, Robinson ha firmato un +5 con una tripla, Brown ha risposto con un canestro riportando i Celtics in vantaggio a 3’20" dalla fine. Harris ha replicato con una tripla per il nuovo sorpasso. Brown ha sbagliato due liberi a 1’58" e poi un tiro da media distanza allo scadere, consegnando la vittoria ai Pistons.

Wembanyama trascina gli Spurs

Nel frattempo, Victor Wembanyama ha guidato gli Spurs a una vittoria per 123‑110 sugli Utah Jazz, firmando 33 punti e 10 rimbalzi dopo essere stato selezionato titolare per l’All‑Star Game del 15 febbraio a Los Angeles.

La prestazione di Harris è stata decisiva per la vittoria di Detroit. La sua leadership e i punti chiave hanno fatto la differenza in una partita combattuta fino all'ultimo secondo.

La doppia cifra in punti e rimbalzi di Wembanyama, invece, conferma il suo ruolo di protagonista emergente nella lega e rafforza le sue credenziali da All‑Star.