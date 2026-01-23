I Los Angeles Clippers si aggiudicano il derby cittadino contro i Lakers, mentre i Philadelphia 76ers battono gli Houston Rockets ai supplementari: due risultati di rilievo nella notte Nba.

Il derby di Los Angeles va ai Clippers

Nel match che celebrava il ventesimo anniversario della storica partita da 81 punti di Kobe Bryant, i Clippers hanno avuto la meglio sui Lakers con il punteggio di 112‑104. Nonostante un vantaggio di ventisei punti nel terzo quarto, i Clippers hanno resistito alla rimonta dei gialloviola, chiudendo la sfida con determinazione.

Tra i protagonisti, James Harden ha contribuito con diciotto punti e dieci assist, mentre Ivica Zubac ha firmato diciotto punti e diciannove rimbalzi. Per i Lakers, Luka Dončić ha brillato con trentadue punti, undici rimbalzi e otto assist, mentre LeBron James ha chiuso con ventitré punti, cinque rimbalzi e sei assist, contrastando i ventiquattro punti di Kawhi Leonard.

Philadelphia supera Houston in overtime

I Philadelphia 76ers hanno superato gli Houston Rockets 128‑122 dopo i supplementari. Kevin Durant ha segnato trentasei punti e catturato sette rimbalzi, mentre Joel Embiid ha realizzato una tripla doppia con trentadue punti, quindici rimbalzi e dieci assist. Tyrese Maxey è stato decisivo, pareggiando a quaranta secondi dalla fine del quarto quarto e trascinando la squadra al successo nei supplementari con trentasei punti e dieci assist.

Conferme dai tabellini

I tabellini confermano i risultati: i Clippers hanno vinto il derby 112‑104, con i Lakers capaci di rimontare ma non di completare l’aggancio. I 76ers hanno prevalso 128‑122 in overtime, con una prestazione corale di alto livello da parte di Embiid, Durant e Maxey.