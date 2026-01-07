In una notte di NBA che conferma il momento positivo dei Los Angeles Lakers, LeBron James e Luka Doncic hanno guidato la squadra a una vittoria convincente contro i New Orleans Pelicans, mentre i San Antonio Spurs sono stati sconfitti a Memphis nonostante l’ottima prestazione di Victor Wembanyama.

La vittoria dei Lakers a New Orleans

I Lakers hanno espugnato il parquet dei Pelicans grazie a una prestazione da 30 punti a testa di LeBron James e Luka Doncic, totalizzando insieme 60 punti e assicurandosi il successo con il punteggio di 113‑103. Il quarto periodo è stato decisivo: un parziale di 18‑4 ha spezzato l’equilibrio, permettendo ai gialloviola di dominare l’ultima frazione con un netto 32‑17.

Nonostante i 42 punti di Trey Murphy, miglior prestazione personale, New Orleans ha subito l’ottava sconfitta consecutiva.

Gli Spurs sconfitti a Memphis

I San Antonio Spurs hanno ceduto ai Memphis Grizzlies per 106‑105, nonostante i 30 punti in venti minuti di Victor Wembanyama, al rientro dopo due gare di assenza. Gli Spurs avevano iniziato bene, con Julian Champagnie protagonista, ma Memphis ha reagito con un terzo quarto da 36 punti, ribaltando il risultato e conquistando la vittoria.

Nel resto della notte, i Dallas Mavericks hanno vinto a Sacramento grazie a una tripla decisiva di Brandon Williams (100‑98). I Minnesota Timberwolves hanno superato Miami (122‑94), mentre i Washington Wizards hanno battuto gli Orlando Magic (120‑112) con i 27 punti di CJ McCollum e i 23 di Alex Sarr.

Infine, i Cleveland Cavaliers hanno sconfitto gli Indiana Pacers (120‑116), con Darius Garland autore di 29 punti, infliggendo ai vicecampioni NBA la tredicesima sconfitta consecutiva.

I Lakers hanno costruito il successo su un ultimo quarto travolgente, chiuso con un parziale di 32‑17, grazie anche ai contributi di Deandre Ayton (18 punti e 11 rimbalzi) e Marcus Smart (13 punti, con tre triple decisive nel terzo periodo). I Pelicans, pur con la serata magica di Murphy, non sono riusciti a reggere la rimonta.

Per quanto riguarda gli Spurs, il rientro di Wembanyama ha portato energia e punti, ma non è bastato: Memphis ha sfruttato la profondità del roster e un terzo quarto dominante per ribaltare il risultato, confermando la propria resilienza nonostante l’assenza di alcuni titolari.