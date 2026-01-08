I San Antonio Spurs hanno superato i Los Angeles Lakers con un risultato di 107-91, in una serata NBA caratterizzata anche dal trasferimento di Trae Young da Atlanta a Washington. La notizia è stata diffusa durante la vittoria degli Hawks contro i New Orleans Pelicans, con Young in panchina.

Spurs in controllo

I San Antonio Spurs hanno dettato il ritmo fin dall'inizio, avvantaggiandosi dell'assenza di Austin Reaves e LeBron James nei Lakers. James è stato tenuto a riposo per gestire il dolore al piede sinistro e la sciatica alla gamba destra. I Lakers hanno avuto difficoltà nel tiro da tre punti, realizzando solo quattro tiri su venticinque tentativi, mentre Keldon Johnson si è distinto con ventisette punti.

Luka Dončić ha guidato la sua squadra con trentotto punti, dieci rimbalzi e dieci assist, realizzando una tripla doppia. Con questa vittoria, San Antonio si conferma seconda nella Western Conference con ventisei vittorie e undici sconfitte.

La fine di un'era ad Atlanta

La serata ha segnato la fine di un'era ad Atlanta: Trae Young, arrivato nel 2018, è stato ceduto ai Washington Wizards in cambio di CJ McCollum e Corey Kispert. Il trasferimento è stato annunciato durante la vittoria degli Hawks contro i Pelicans (117-110), con Young in panchina. Il playmaker, quattro volte All-Star e leader della lega negli assist nella scorsa stagione, lascia Atlanta in un momento in cui l'emergere di Jalen Johnson ha cambiato le dinamiche della squadra.

Lo scambio: i dettagli

L'accordo tra Hawks e Wizards prevede lo scambio di Trae Young per CJ McCollum e Corey Kispert. McCollum, veterano con un contratto in scadenza, offre esperienza, mentre Kispert, ala tiratrice, si inserisce nel sistema di Atlanta con buone percentuali da tre punti. Il trasferimento di Young, che ha portato Atlanta fino alle Eastern Conference Finals nel 2021, rappresenta una svolta per entrambe le squadre.

Trae Young, quattro volte All-Star, è stato scambiato ai Wizards in cambio di McCollum e Kispert. McCollum, con una media di diciotto punti a partita, e Kispert, tiratore affidabile con percentuali vicine al quaranta per cento da tre, rappresentano per Atlanta una combinazione di esperienza e flessibilità.