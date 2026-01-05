In una notte intensa di NBA, i Phoenix Suns hanno superato i campioni in carica Oklahoma City Thunder con un emozionante 108-105, mentre i Detroit Pistons hanno proseguito la loro marcia vincente imponendosi in trasferta contro i Cleveland Cavaliers.

La vittoria dei Suns contro Oklahoma City

I Suns hanno ribaltato una partita iniziata in salita, recuperando uno svantaggio di diciotto punti nel secondo quarto e chiudendo con un parziale di 14-5. La svolta è arrivata all’ultimo secondo, quando Devin Booker ha segnato un tiro da tre punti con 0,7 secondi sul cronometro, fissando il punteggio sul 108-105.

Jordan Goodwin ha firmato una prestazione da incorniciare con 26 punti e otto triple realizzate, mentre Dillon Brooks ha aggiunto 22 punti, quattordici dei quali nel quarto periodo. I Suns hanno dominato a rimbalzo con un netto 49-29, trasformando 12 rimbalzi offensivi in 14 punti di seconda opportunità. Per i Thunder, Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 25 punti, Jalen Williams 23 e Chet Holmgren 18 punti con nove rimbalzi. La squadra di Oklahoma City ha visto interrompersi una serie di quattro vittorie consecutive.

Detroit non si ferma più

I Pistons hanno confermato il loro primato nella Eastern Conference imponendosi 114-110 a Cleveland. Cade Cunningham ha guidato la squadra con 27 punti, affiancato da Daniss Jenkins, che ha contribuito con 25 punti, sostituendo il leader assente.

Gli altri risultati della notte NBA

Altri risultati della serata: Milwaukee ha battuto Sacramento 115-98; Los Angeles Lakers hanno superato Memphis 120-114; Miami ha vinto contro New Orleans 125-106; Minnesota ha travolto Washington 141-115; Brooklyn ha avuto la meglio su Denver 127-115; Orlando ha fermato Indiana 135-127.

La vittoria dei Suns assume un valore simbolico: la squadra ha vendicato la sconfitta più pesante della propria storia, subita contro gli stessi Thunder nel quarto di finale della NBA Cup lo scorso dicembre (138-89). Booker ha realizzato il canestro decisivo con un’incredibile freddezza, mentre Goodwin ha brillato dalla panchina con una prestazione da record personale. I Thunder, pur mantenendo il miglior record della lega, hanno visto interrompersi la loro striscia vincente.