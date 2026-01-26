David Neres, esterno del Napoli, è stato operato questa mattina a Londra. Lo ha annunciato lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla moglie con la gamba sinistra ingessata dopo l’intervento. “Tutto è andato bene. Grazie a mia moglie che non ero da solo ma anche il mio medico e il fisioterapista”, ha scritto Neres.

Dettagli dell’intervento alla caviglia

L’operazione è stata eseguita al tendine della caviglia sinistra presso il Wellington Hospital di Londra, struttura già scelta in passato dal centrocampista azzurro Gilmour per un intervento simile.

Ora per Neres inizia un lungo percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi e giocare tra circa due mesi.

Il messaggio del giocatore sui social

Il post pubblicato su Instagram mostra Neres con la gamba sinistra ingessata. Nella didascalia, il brasiliano ha voluto ringraziare la moglie per il supporto: “Grazie a mia moglie che non ero da solo ma anche il mio medico e il fisioterapista”.

Il percorso post-operatorio

L’intervento è stato programmato dopo un consulto tra lo staff medico del Napoli, il giocatore e la società. Neres era volato a Londra già nel weekend precedente per le visite preparatorie. L’operazione è stata considerata necessaria per risolvere definitivamente il problema alla caviglia sinistra, emerso durante la partita contro la Lazio il 4 gennaio e aggravatosi successivamente.

I tempi di recupero potrebbero estendersi fino a tre mesi, con un possibile rientro in campo in primavera.