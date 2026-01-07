Il Santos ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Neymar fino al 31 dicembre 2026, confermando la volontà del campione brasiliano di proseguire la sua avventura nel club che lo ha lanciato.

Neymar resta al Santos fino al 2026

Il club brasiliano ha annunciato che “Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello”.

Neymar ha espresso la sua soddisfazione con queste parole: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me – le parole del giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio –.

Ci sono stati momenti di gioia e ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore. Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. È con voi che voglio realizzare i miei sogni”.

Un legame forte con il club

Il rinnovo arriva dopo una stagione intensa, in cui Neymar ha affrontato sfide personali e sportive, ma ha mantenuto un legame forte con i tifosi e con il club. La sua permanenza al Santos rappresenta un segnale di continuità e di attaccamento alle radici, in vista anche di un possibile ritorno in nazionale.

Il 33enne, tornato al club nel gennaio 2025, è stato determinante nella salvezza della squadra, segnando cinque gol nelle ultime cinque partite della stagione. Nonostante i problemi fisici, tra cui un intervento al ginocchio, il suo legame con il club è rimasto saldo e il rinnovo è stato accolto con entusiasmo dai tifosi.