Il Santos ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Neymar fino al 31 dicembre 2026, confermando la permanenza del campione brasiliano nel club che lo ha lanciato.

Il rinnovo e le dichiarazioni

Il club ha annunciato: “Il Principe di Vila Belmiro resta a casa fino al 2026! Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il Sacro Mantello”. Il giocatore, che compirà 34 anni il prossimo 5 febbraio, ha commentato: “Il 2025 è stato un anno speciale e impegnativo per me. Ci sono stati momenti di gioia e ostacoli che ho potuto affrontare solo grazie al vostro amore.

Il 2026 è arrivato e il destino non poteva essere diverso. Il mio posto è qui. Al Santos sono a casa, al sicuro e felice. È con voi che voglio realizzare i miei sogni”.

Contesto e ragioni della scelta

Neymar è tornato al Santos nel gennaio 2025, dopo esperienze in Europa e in Arabia Saudita, con l’obiettivo di ritrovare forma e continuità. Il 2025 è stato caratterizzato da infortuni e difficoltà, ma anche da momenti decisivi: nel finale di stagione ha contribuito in modo determinante alla salvezza del club. Il rinnovo fino al 2026 rappresenta una scelta di continuità e di legame con il club che lo ha cresciuto.

Neymar ha esteso il contratto con il Santos fino alla fine del 2026, con l’intento di restare competitivo e puntare a un ritorno in nazionale in vista della Coppa del Mondo 2026.

Il giocatore ha subito un intervento chirurgico al ginocchio lo scorso dicembre, ma mantiene la speranza di essere convocato dal commissario tecnico Carlo Ancelotti, a condizione di essere pienamente in forma. Neymar è il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana con 79 reti.