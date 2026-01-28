Si è svolta oggi a Crans-Montana la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Coppa del Mondo, ultima tappa prima della pausa olimpica. Sul tracciato accorciato a causa del vento, la migliore tra le azzurre è risultata Nicol Delago, che ha chiuso con un ritardo di 0"93 dalla leader del giorno, l’austriaca Nina Ortlieb.

Prestazioni delle atlete

La prova è stata dominata da Nina Ortlieb, che ha fermato il cronometro sull’1’14"87, precedendo di 0"10 la connazionale Ariane Raedler e di 0"56 la tedesca Kira Weidle. Al quarto posto si è piazzata Emma Aicher (+0"71), seguita da Breezy Johnson (+0"77) ed Ester Ledecka (+0"84).

Nicol Delago, con un salto di porta, ha ottenuto il settimo tempo (+0"93), risultando la migliore delle italiane. Dietro di lei, Laura Gauche è ottava (+1"00), Malorie Blanc nona (+1"09) e Allison Mollin decima (+1"14).

Tra le altre azzurre, Laura Pirovano è sedicesima (+1"36), Sofia Goggia diciassettesima (+1"47), Nadia Delago ventesima (+1"65), Elena Curtoni ventottesima (+1"99). Federica Brignone, al rientro dopo l’infortunio e partita con il pettorale numero uno, ha chiuso al trentatreesimo posto con un ritardo di +2"38. Più indietro Asia Zenere (41ª, +3"00) e Roberta Melesi (42ª, +3"09).

Condizioni della prova e strategie

La prova si è disputata su un tracciato accorciato a causa del forte vento, con partenza abbassata all’altezza del super-G.

Le condizioni hanno imposto prudenza, soprattutto per chi rientrava da infortunio come Federica Brignone, che ha preferito non forzare. Nicol Delago, invece, ha saputo gestire bene il tratto finale, confermandosi la migliore tra le italiane.

Atlete italiane convocate per Crans-Montana

Per questa tappa di Coppa del Mondo, l’Italia ha convocato otto atlete: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere. La discesa è in programma venerdì 30 gennaio alle ore 10, seguita dal super-gigante sabato 31 gennaio alle ore 11.00. Crans-Montana ospiterà anche i Mondiali del 2027 ed è una pista storicamente favorevole ai colori azzurri.