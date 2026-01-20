La nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio si prepara per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In vista dell'appuntamento olimpico, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e lo staff tecnico guidato da Jukka Jalonen stanno lavorando alla definizione della squadra che rappresenterà l'Italia.

Le prime selezioni

Nel giugno 2025, la FISG ha annunciato i primi sei giocatori inseriti nella lista preliminare per il torneo olimpico: Damian Clara, Diego Kostner, Thomas Larkin, Daniel Mantenuto, Tommy Purdeller e Luca Zanatta.

Questa selezione iniziale è stata effettuata in collaborazione con IIHF, NHL, NHLPA e CIO, in vista della possibile partecipazione degli atleti NHL alle Olimpiadi per la prima volta dal 2014.

Al momento, non è stata ancora ufficializzata la lista completa dei convocati per Milano Cortina 2026. Le convocazioni definitive saranno rese note più avanti, in base alle decisioni dello staff tecnico e alle indicazioni della federazione.

Il contesto internazionale

La Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF) ha reso noto che l’Italia sarà inserita nel Gruppo B insieme a Finlandia, Svezia e Slovacchia. Il torneo maschile si svolgerà dall’11 al 22 febbraio 2026 presso le arene di Milano Santa Giulia e Milano Rho.

Il debutto della nazionale italiana è previsto per mercoledì 11 febbraio contro la Svezia alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, con inizio del match fissato per le ore 21:10.

Verso la composizione finale della squadra

In attesa della lista definitiva dei convocati, la nazionale italiana continua la preparazione attraverso le tappe dell’European Cup of Nations e altri appuntamenti internazionali. Lo staff tecnico sta monitorando i giocatori impegnati nei rispettivi club e nelle competizioni internazionali, per arrivare alla scelta finale che sarà comunicata nei mesi precedenti alle Olimpiadi.