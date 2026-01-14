Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 hanno annunciato la messa in vendita di un milione di biglietti al prezzo simbolico di 28 dollari, circa 24 euro. L'iniziativa mira a contrastare il caro prezzi che ha caratterizzato le recenti edizioni. L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia al Coliseum, alla presenza di circa 300 ex atleti olimpici e paralimpici.

Giochi accessibili e inclusivi

“Questi Giochi devono essere accessibili e inclusivi”, ha dichiarato il presidente di LA28, Casey Wasserman, sottolineando l’impegno a rendere l’evento fruibile per un pubblico ampio.

Wasserman ha aggiunto che circa un terzo dei biglietti in vendita costerà meno di 100 dollari, rafforzando l’idea di un’offerta economica.

Il calendario delle vendite

La vendita dei biglietti inizierà con una fase di registrazione, mentre l’acquisto vero e proprio partirà ad aprile. La cerimonia al Coliseum ha segnato l’avvio simbolico di questo percorso, in un luogo storico che ha già ospitato le Olimpiadi del 1932 e del 1984.

Come acquistare i biglietti

La registrazione per partecipare alla lotteria dei biglietti aprirà il 14 gennaio 2026 e resterà attiva fino al 18 marzo. I partecipanti saranno inseriti in un sorteggio che assegnerà una fascia oraria per l'acquisto. La vendita generale è prevista tra il 9 e il 19 aprile, mentre i residenti in alcune contee della California meridionale e dell’Oklahoma avranno accesso anticipato dal 2 al 6 aprile. I biglietti partiranno da 28 dollari, con un massimo di 12 per persona.