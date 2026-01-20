La Giunta Nazionale del CONI ha ufficializzato la squadra italiana per i Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026 negli sport sul ghiaccio. Saranno 87 gli atleti azzurri, suddivisi in 47 uomini e 40 donne.

I protagonisti: da Fontana a Ghiotto

Nel pattinaggio di velocità spiccano Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida, mentre nello short track figura Arianna Fontana, portabandiera della squadra. Nel curling, presenti gli olimpionici Costantini e Mosaner.

La squadra di supporto

Definita anche la missione a supporto degli atleti, guidata dal Capo Missione e Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, con il Vice Capo Missione Vicario Alessio Palombi e i Vice Capi Missione Elisa Santoni, Alessio Boggiatto, Enzo Bartolomeo, Giampiero Pastore e Danilo di Tommaso.

La lista completa dei convocati della FISI sarà resa nota il 26 gennaio.

La ripartizione degli atleti

Secondo la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, i 87 atleti saranno così distribuiti: dieci nel curling (cinque uomini e cinque donne); nove nel pattinaggio di figura (cinque uomini e quattro donne); quarantotto nell’hockey su ghiaccio (ventitré donne e venticinque uomini); dieci nel pattinaggio di velocità (sette uomini e tre donne); dieci nello short track (cinque uomini e cinque donne), con la sostituzione di Martina Valcepina, infortunata, con Gloria Ioriatti.