La fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è giunta oggi in provincia di Pavia, toccando diverse località prima di arrivare in città, dove il braciere è stato acceso da Lorenzo Bernardi, storico campione della pallavolo italiana.

Il percorso della torcia in provincia

La fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso in Lomellina, transitando per Vigevano e poi per Mortara. Successivamente, ha toccato due tappe particolarmente suggestive: la Certosa di Pavia e Torre d’Isola. Il viaggio è proseguito verso San Martino Siccomario, per poi concludersi nel capoluogo pavese nel tardo pomeriggio.

L’arrivo a Pavia e l’accensione del braciere

Il passaggio in città ha seguito un percorso articolato: via dei Mille, via XXV Aprile, ponte della Libertà, viale Libertà, piazza Minerva, viale Matteotti, piazza Castello, corso Cairoli, viale Gorizia, piazzale Porta Garibaldi, viale Resistenza, lungo Ticino Sforza, Ponte Coperto, Strada Nuova, piazza della Vittoria, via Menocchio, via XX Settembre e piazza Petrarca. Qui, Lorenzo Bernardi ha acceso il braciere, commentando: “Un’emozione così grande non l’avevo mai provata”.

Prossime tappe della staffetta

Domani mattina la fiaccola proseguirà il suo viaggio verso Voghera, nel percorso che la condurrà fino a Piacenza.

Il ritorno della fiaccola a Pavia

Il passaggio della fiaccola a Pavia segna il ritorno della torcia olimpica nella città dopo vent’anni: l’ultima volta fu in occasione dei Giochi di Torino 2006, quando Alessandro Calvi accese il braciere in piazza della Vittoria. Il percorso odierno ha incluso tappe simboliche come la Certosa di Pavia, coinvolgendo anche altri comuni lombardi prima di proseguire verso l’Emilia-Romagna.